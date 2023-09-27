Аршавин: Англичанам никто не впаяет поражение за отказ играть со сборной России

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.
«Я думаю, никто не впаяет поражения англичанам за это.
Думаю, и другие команды последуют их примеру, скорее всего. А как уже дальше УЕФА будет действовать, сложно сказать», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.
Напомним, Аршавин с 2009 по 2013 год выступал за лондонский «Арсенал».