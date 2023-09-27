Аршавин: Англичанам никто не впаяет поражение за отказ играть со сборной России

Бывший футболист «Зенита»высказался о том, что английские сборные не будут играть с юношескими командами из

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Я думаю, никто не впаяет поражения англичанам за это.

Думаю, и другие команды последуют их примеру, скорее всего. А как уже дальше УЕФА будет действовать, сложно сказать», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.

Напомним, Аршавин с 2009 по 2013 год выступал за лондонский «Арсенал».