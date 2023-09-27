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    В Украине отреагировали на решение УЕФА вернуть в турниры сборные России до 17 лет

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Футбол Украины УЕФА
    В Украинской ассоциации футбола (УАФ) прокомментировали допуск сборных России до 17 лет к участию в международных турнирах.

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    Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    «УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении в международные соревнования команд U17 из РФ.

    Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

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    • УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

    Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд от участия в международных соревнованиях», — говорится в заявлении УАФ.

    Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.

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