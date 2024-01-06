Гаттузо о встрече с Гвардиолой: Я почти 3 дня прождал возле тренировочной базы, надеясь его увидеть

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Однажды я почти три дня простоял возле тренировочной базы "Баварии", надеясь увидеть приезд Гвардиолы. Я никого не просил (представить меня ему), потому что не люблю это делать.
Наконец он появился и у знал меня, но к тому моменту прошло два дня. Мы с (моим помощником) Джиджи замерзли от холода», — рассказал Гаттузо в интервью L'Equipe.
Сейчас Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», а Гаттузо является главным тренером «Марселя». В прошлом сезоне Хосеп вместе с «горожанами» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.