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    Гаттузо о встрече с Гвардиолой: Я почти 3 дня прождал возле тренировочной базы, надеясь его увидеть

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    Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, как происходила встреча с Хосепом Гвардиолой в 2013-м году, который на тот момент возглавлял «Баварию».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Однажды я почти три дня простоял возле тренировочной базы "Баварии", надеясь увидеть приезд Гвардиолы. Я никого не просил (представить меня ему), потому что не люблю это делать.

    Наконец он появился и у знал меня, но к тому моменту прошло два дня. Мы с (моим помощником) Джиджи замерзли от холода», — рассказал Гаттузо в интервью L'Equipe.

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    • Сейчас Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», а Гаттузо является главным тренером «Марселя». В прошлом сезоне Хосеп вместе с «горожанами» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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