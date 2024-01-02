Головин стал лучшим игроком «Монако» по итогам первого круга

По итогам голосования болельщиков лучшим игрокомв первой части сезона стал российский полузащитник сообщает официальный сайт клуба.

Головин набрал 76% голосов от общего количества. За ним расположились капитан монегасков француз Виссам Бен-Йеддер (15%) и японец Такуми Минамино (3%).

Александр Головин перешел в «Монако» в 2018 году. В текущем сезоне сыграл за команду 15 матчей, забил 5 мячей, отдал 2 голевые передачи. Его контракт с монегасками действует до лета 2026 года. На Transfermarkt его стоимость составляет € 30 млн.

Напомним, что ранее Головин оказался в сборной лучших футболистов французской Лиги 1 по версии авторитетного издания L'Equipe.