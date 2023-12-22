Головин вошел в команду лучших игроков первой части чемпионата Франции

Полузащитник «Монако»попал в символическую сборную первой части чемпионата Франции по версии авторитетного издания L’Equipe.

Головин провел в текущем сезоне Лиги 1 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

В сборную лучших также вошли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб, хавбеки «Бреста» Пьерр Лес‑Мелу и Ромен дель Кастильо, вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, защитники «Ниццы» Данте Бонфим, Мельвен Бар и Жан‑Клер Тодибо, защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и вратарь «Тулузы» Гийом Рест.

Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году.