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    Головин вошел в команду лучших игроков первой части чемпионата Франции

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную первой части чемпионата Франции по версии авторитетного издания L’Equipe.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин провел в текущем сезоне Лиги 1 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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    • В сборную лучших также вошли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб, хавбеки «Бреста» Пьерр Лес‑Мелу и Ромен дель Кастильо, вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, защитники «Ниццы» Данте Бонфим, Мельвен Бар и Жан‑Клер Тодибо, защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и вратарь «Тулузы» Гийом Рест.

    Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году.

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