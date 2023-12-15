Головин признан лучшим футболистом России в 2023 году

В голосовании, которое проводил «Спорт-Экспресс», принимали участие тренеры клубов РПЛ, топ-менеджеры и журналисты.
Головин по итогам опроса набрал 232 очка. Второе место занял нападающий ЦСКА Федор Чалов (94 очка). Третьим стал вингер «Спартака» Квинси Промес (84).
В топ-10 вошли:
4. Вендел («Зенит») — 82.
5. Джон Кордоба («Краснодар») — 60.
6. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 59.
7. Константин Тюкавин («Динамо») — 55.
8. Малком (экс-«Зенит») — 50.
9. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 41.
10. Матео Кассьерра («Зенит») — 21.