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    Головин признан лучшим футболистом России в 2023 году

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим футболистом России в 2023 году.

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    В голосовании, которое проводил «Спорт-Экспресс», принимали участие тренеры клубов РПЛ, топ-менеджеры и журналисты.

    Головин по итогам опроса набрал 232 очка. Второе место занял нападающий ЦСКА Федор Чалов (94 очка). Третьим стал вингер «Спартака» Квинси Промес (84).

    В топ-10 вошли:

    4. Вендел («Зенит») — 82.

    5. Джон Кордоба («Краснодар») — 60.

    6. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 59.

    7. Константин Тюкавин («Динамо») — 55.

    8. Малком (экс-«Зенит») — 50.

    9. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 41.

    10. Матео Кассьерра («Зенит») — 21.

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