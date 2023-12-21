Лига 1. ПСЖ стал «зимним» лидером чемпионата Франции

Завершился первый круг во французском чемпионате. На зимний перерыв лидером ушел действующий победитель Лиги 1 — «Пари Сен-Жермен». У парижан 5 очков преимущества над ближайшим преследователем — ФК «Ницца». К середине чемпионате в верхнюю часть таблицы подтянулся «Ланс». Постепенно набирает обороты «Лион», который покинул зону вылета.

Изменения в турнирной таблице

17-й тур чемпионата Франции внес всего три изменения в турнирной таблице. В верхней её части «Брест» смог обойти «Лилль» и поднялся на 4-е место, «доги» опустились на 5-ю строчку.

Улучшил положение в чемпионате «Ренн», поднявшись на три строчки вверх и заняв 10-ю позицию. На одну ступеньку вниз опустился «Гавр», который расположился на 11-м месте. А вот «Нант» потерял две позиции и теперь занимает 13-ю строчку в Лиге 1.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лион» одержал в чемпионате третью победу подряд и покинул зону вылета, расположившись на 15-м месте. Место «олимпийцев» в группе аутсайдеров заняла «Тулуза» (16 место).

«Зимний» чемпион

Футболисты ПСЖ встретят Новый год на первом месте французского чемпионата. В 17-м туре «Пари Сен-Жермен» одержал победу над командой «Метц» (3:1).

Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ globallookpress.com

В составе чемпиона дубль оформил Килиан Мбаппе, который отличился на 60-й и 83-й минутах. Ещё один гол на свой счёт записал Витор Феррейра, отличившись на 49-й минуте встречи. Таким образом ПСЖ набрал 40 очков и сохранил за собой первое место в турнире.

Преследователи ПСЖ

В группе главных преследователей парижан нет привычных «Марселя» и «Ланса», которые завершили минувший сезон в первой тройке.

На данный момент «Марсель» в Лиге 1 занимает 6 место с 27 набранными очками, у «Ланса» — 7 место и 26 пунктов в активе.

Вернёмся к ближайшим конкурентам ПСЖ, на втором месте идет «Ницца», которая набрала 35 очков в чемпионате. В рамках минувшего игрового дня «орлята» переиграли «Ланс» (2:0). Оба мяча в сетку ворот соперника отправил Терем Моффи.

На третьем месте расположился «Монако», который тоже выиграл в 17-м туре. «Монегаски» оказались сильнее в гостевой встрече против «Тулузы» (2:1). Причем команда одержала волевую победу благодаря дублю Виссама Бен Йеддера. В итоге «Монако» заработал 33 очка в чемпионате Франции.

Виссам Бен Йеддер, нападающий «Монако» globallookpress.com

По итогам матчей 17 тура «Лилль» уступил «Бресту» место в топ-4. «Доги» свой выездной матч против «Страсбурга» проиграли (1:2), а вот «Брест» в родных стенах нанес крупное поражение «Лорьяну» (4:0). У «Бреста» теперь — 31 набранное очко, у «Лилля» — 28 баллов.

Победная серия «Лиона»

«Лион» постепенно выходит из игрового кризиса, к 17-му туру команда одержала 4 победу. «Олимпийцы» сейчас выдают выигрышную серию, которая состоит из трех матчей. «Лион» выиграл у «Тулузы» (3:0) и «Монако» (1:0).

В 17-м туре «Лион» переиграл «Нант» со счетом 1:0. Победный гол на 49-й минуте поединка забил Александр Ляказетт. В итоге его команда 16 очков и поднялась на спасительное 15 место.

Тур № 18

Чемпионат Франции берет трехнедельную паузу. Матчи следующего тура пройдут с 12 по 14 января 2024 г.

Программу 18-го тура откроет поединок между «Марселем» и «Страсбургом», который запланирован на пятницу, 12 января.

Все прогнозы на Лигу 1

Лидер чемпионата ПСЖ свой поединок проведет на выезде против «Ланса» 14 января. Днем ранее, 13 января в игру вступит ближайший преследователь парижан — «Ницца», которая сыграет против «Ренна».