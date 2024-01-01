«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч АПЛ

опубликовали стартовые составы на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алиссон, Конате, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Джонс, Диас, Нуньес, Салах.

«Ньюкасл»: Дубравка, Ботман, Шер, Берн, Ливраменто, Майли, Гимарайш, Лонгстафф, Исак, Гордон, Жоэлинтон.

Матч между этими командами состоится 1-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Ньюкасл» — на 9-й позиции (29).