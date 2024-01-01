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    Ливерпуль — Ньюкасл смотреть онлайн

    01.01.2024 в 23:00 начнется матч в АПЛ Ливерпуль — Ньюкасл

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    В 23:00 01.01.2024 Ливерпуль и Ньюкасл начнут матч в АПЛ.

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    Ливерпуль — Ньюкасл

    Последний матч между собой: Ньюкасл — Ливерпуль 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ливерпуль»).

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