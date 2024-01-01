«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

«Красные» продолжают борьбу за самые высокие места. Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 42 очка и располагается на первой позиции в турнирной таблице. Мерсисайдцы на два пункта опережают второй «Арсенал» и на три — третью «Астон Виллу».

Команда из Ливерпуля смогла 39 раз поразить ворота соперников и шестнадцать раз пропустила в свои. Также ливерпульский коллектив пробился в полуфинал Кубка английской лиги. Он смог разгромить «Вест Хэм» (5:1) и за место в финале сразится против «Фулхэма». В Кубке страны соперником сразу же будет «Арсенал».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 1.455.006.80Бонус$9500

Также «Ливерпуль» легко прошел групповой этап Лиги Европы. Команда набрала двенадцать очков в квартете с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом, заняла первое место в группе и пробилась сразу в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

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В последней игре подопечные Юргена Клоппа победили «Бернли», а до этого сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). Перед этим же мерсисйдцы переиграли «Кристал Пэлас» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Фулхэм» (4:3). Последнее поражение в чемпионате датировано еще 30 сентября и поединков против «Тоттенхэма» (1:2).

«Ньюкасл»

Команда из одноименного города в этом сезоне борется за место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас коллектив идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» 29 пунктов. «Черно-белые» смогли 37 раз забить в ворота соперников, но 25 раз пропустили в свои.

«Ньюкасл» на восемь баллов отстает от четвертого «Манчестер Сити», поэтому вся борьба еще впереди. В Кубке лиги подопечные Эдди Хау смогли пройти «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0), но уступили четвертьфинале «Челси» в серии пенальти. В Кубке страны они сыграют против «Сандерленда».

Команда из Ньюкасла уже вылетела из Лиги чемпионов. За шесть матчей своей группы коллектив смог набрать только пять пунктов, добыв одну победу, и занял последнее место в турнирной таблице. Соперниками команды были дортмундская «Боруссия», парижский «ПСЖ» и итальянский «Милан».

В последних играх «Ньюкасл» проиграл «Ноттингему Форест» (1:3) и «Лутон Таун» (0:1), а до этого разгромил «Фулхэм» (3:0). Перед этим он уступил в поединках с «Тоттенхэмом» (1:4) и «Эвертоном» (0:3). Перед этим была виктория над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают поставить за 1.45.

На викторию «Ньюкасла» дают 6.80, ничья оценена в 5.00.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

Также поставим на то, что «Ливерпуль» сможет добыть победу минимум в два мяча.