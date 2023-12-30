Сегодня в 18:00 по московскому времени действующий победитель АПЛ «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед». За ходом матча 20-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится на 4-й строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков в 18-ти матчах. «Горожане» одержали 11 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 43:21.

После победы на клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» сыграл один матч в АПЛ, добившись волевой победы над «Эвертоном» (3:1). После первого тайма подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали с минимальным счетом, но смогли переломить ход встречи после перерыва благодаря голам Фодена, Альвареса (с пенальти) и Силвы.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал очки в третьем матче подряд. Ранее «горожане» дома сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и одержали победу над «Лутоном» в гостях (2:1).

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 9 очков в 19-ти турах. На счету команды 2 победы, 3 ничьи и 14 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 15:47.

В предыдущем туре «Шеффилд Юнайтед» потерпел обидное домашнее поражение от «Лутона» (2:3). При счете 2:1 в пользу подопечных Криса Уайлдера «клинки» дважды забили в свои ворота и остались без очков.

Ранее «Шеффилд Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой» (1:1) и в сухую проиграл «Челси» в Лондоне (0:2).

Личные встречи

В первом круге «Манчестер Сити» в гостях обыграл соперника со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних очных матчах на счету «горожан» 8 побед, «Шеффилд Юнайтед» праздновал успех в одном случае и однажды была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Нужно сохранять спокойствие, произойти может все — например, неожиданные результаты. Нас ждет последняя игра года. Январь будет более расслабленным, там будет больше времени на восстановление.

В прошлом у нас всегда были проблемы с "Шеффилд Юнайтед". Они превосходно сыграли против "Астон Виллы". Будет сложно — немного похоже на "Кристал Пэлас". Они глубоко обороняются. В последних домашних матчах мы не смогли добиться результата, поэтому нужно постараться быть сконцентрированными».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 1.95.