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    Эмери о победе «Астон Виллы»: Мы играли так, как я хочу, тактически и индивидуально

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе своей команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бернли» (3:2).

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Мы сосредоточены на каждом матче и тяжёлой работе, которую нам нужно проделать. Игроки реагируют очень хорошо. Теперь мы собираемся насладиться Новым годом, пытаясь немного отдохнуть, и сосредоточиться на следующей неделе против "Мидлсбро" в Кубке Англии.

    Сегодня мы счастливы, потому что после двух поражений, было важно отреагировать так, как мы отреагировали при наших болельщиках здесь, на "Вилла Парк", и чувствовать себя комфортно и сильно.

    Мы играли так, как я хочу, тактически и индивидуально, с хорошими движениями каждого. Болельщики также помогли нам попытаться заработать три очка», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

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    • После победы над «Бернли» «Астон Вилла» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. В следующем матче подопечные Эмери занимают 6-го января с «Мидлсбро» в рамках Кубка Англии.

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