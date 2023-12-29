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    «Лутон» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 20-го тура АПЛ между «Лутоном» и «Челси»

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    «Челси»
    Программу 20-го тура чемпионата Англии откроет матч, в котором новичок АПЛ «Лутон» у себя дома сыграет с лондонским «Челси». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Лутон»

    На текущий момент «Лутон» находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 15 очков в 18-ти матчах: 4 победы, 3 ничьи и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей «шляпников» составляет 21:34.

    Впервые в этом сезоне «Лутон» смог выиграть в двух матчах кряду. Сначала подопечные Роба Эдвардса с минимальным счетом взяли верх над «Ньюкаслом» (1:0), а в крайнем туре благодаря двум автоголам соперника одержали победу над «Шеффилд Юнайтед» в гостях (2:3).

    До этого «шляпники» не доиграли матч с «Борнмутом» из-за потери сознания защитника «Лутона» Локьера. А еще ранее у команды была неприятная серия из 3-х поражений подряд — от «Манчестер Сити» (1:2), «Арсенала» (3:4) и «Брентфорда» (1:3).

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    «Челси»

    По итогам первой половины сезона подопечные Маурисио Почеттино расположились ровно в середине таблице (10 место). На счету «Челси» 25 очков в 19-ти матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 31:29. Лондонский клуб одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

    В предыдущем туре «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас» (2:1). При счете 1:1 на 89-й минуте в ворота «орлов» был назначен пенальти, который реализовал Мадуэке.

    Эта победа стала для «синих» лишь второй в 5-ти крайних турах АПЛ. За этот период лондонцы обыграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а также потерпели неудачу в матчах против «Вулверхэмптона» (1:2), «Эвертона» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Личные встречи

    В первом круге «Челси» на «Стэмфорд Бридж» одержал разгромную победу со счетом 3:0. Всего в 9-ти очных матчах на счету лондонской команды 6 побед, «Лутон» оказался сильнее в 2-х случаях и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон» — «Челси» с коэффициентом 2.10.

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