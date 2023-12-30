30 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии сыграют «Лутон Таун» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Лутон Таун» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» после 18-ти туров занимает 18-ю позицию в зоне вылета с отставанием в один балл от безопасного 17-го места при матче в запасе.

Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Шляпники» прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, минимально уступив заштатному «Эксетеру» (0:1).

Коэффициенты матча Лутон Таун — Челси 1X2Новым игрокам 5.504.301.60Бонус$9500

В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. На выезде ему в результативной игре удалось обыграть «Шеффилд Юнайтед» (3:2), забив три мяча.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, которые пришлись на английское первенство, так что хозяева набрали отличную форму.

«Челси»

После 19-ти матчей чемпионата Англии «Челси» занимает 10-ю строчку АПЛ, отставая на 11 очков от зоны еврокубков, тогда как отрыв от зоны вылета еще меньше — 10 баллов.

Команда при этом успешно выступает в Кубке Лиге, где «Синие» вышли в полуфинал турнира, обыграв на предыдущей стадии турнира по пенальти дома «Ньюкасл» (1:1).

В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. В рамках Премьер-лиги подопечные Почеттино на своем поле смогли победить «Кристал Пэлас» (2:1).

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей, в целом, хорошая форма, которая позволяет рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Лутон Таун» оценивается в 5,20, ничья — в 4,30.

В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Лутон» не проиграет за 2,35, ведь в двух последних матчах хозяева не проиграли.