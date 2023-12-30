ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Майкл ПейджUFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА? Габриэл Жезус«Арсенал» — «Вест Хэм» 0:2. Онлайн
  • 01:12
    • «Арсенал» уступил «Вест Хэму»
  • 00:37
    • «Брайтон» уверенно победил «Тоттенхэм»
  • 23:09
    • Беллингем второй год подряд стал лучшим молодым футболистом по версии IFFHS
  • 23:00
    • Французы Клод и Симон снова выиграли Рождественскую гонку
  • 21:51
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Сочи»
  • 21:31
    • «Металлург» разобрался с «Ак Барсом»
  • 20:25
    • «Лада» разобралась с «Динамо»
    Все новости спорта

    Продвинется ли «Челси» вверх по таблице?

    «Лутон Таун» — «Челси». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лутон Таун Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси» — фаворит матча
    30 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии сыграют «Лутон Таун» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Лутон Таун» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2023 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 15:30 Челси Челси
  • Лондон
    •

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» после 18-ти туров занимает 18-ю позицию в зоне вылета с отставанием в один балл от безопасного 17-го места при матче в запасе.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Шляпники» прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, минимально уступив заштатному «Эксетеру» (0:1).

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Челси

    1X2Новым игрокам
  • 5.504.301.60Бонус$9500
    •

    В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. На выезде ему в результативной игре удалось обыграть «Шеффилд Юнайтед» (3:2), забив три мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, которые пришлись на английское первенство, так что хозяева набрали отличную форму.

    «Челси»

    После 19-ти матчей чемпионата Англии «Челси» занимает 10-ю строчку АПЛ, отставая на 11 очков от зоны еврокубков, тогда как отрыв от зоны вылета еще меньше — 10 баллов.

    Команда при этом успешно выступает в Кубке Лиге, где «Синие» вышли в полуфинал турнира, обыграв на предыдущей стадии турнира по пенальти дома «Ньюкасл» (1:1).

  • Изменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • Пять способов, которыми сэр Джим Рэтклифф может помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» в нужное русло
  • 27/12/2023

    • В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. В рамках Премьер-лиги подопечные Почеттино на своем поле смогли победить «Кристал Пэлас» (2:1).

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей, в целом, хорошая форма, которая позволяет рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Лутон Таун» оценивается в 5,20, ничья — в 4,30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Лутон» не проиграет за 2,35, ведь в двух последних матчах хозяева не проиграли.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Денвер — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Китай — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лутон Таун» — «Челси»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Продвинется ли «Челси» вверх по таблице?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры