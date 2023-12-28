В заключительном матче 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

На текущий момент «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Лондонский клуб одержал 12 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 36:16. В случае победы сегодня подопечные Микеля Артеты опередят «Ливерпуль» и поднимутся на первую строчку.

В крайнем туре «канониры» встречались как раз с «красными», сумев набрать одно очко на «Энфилде» (1:1). Лондонцы открыли счет на 4-й минуте благодаря точному удару Габриэля, а на 29-й минуте Салах установил окончательный счет.

До этого «Арсенал» выиграл 5 из 6-ти матчей в рамках АПЛ, уступив только в единственной встрече — в 16-м туре «Астон Вилле» (0:1).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» идут на 7-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 18-ти матчах. На счету «Вест Хэма» 9 побед, 3 ничьи и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 31:30.

У подопечных Дэвида Мойеса 3 победы в 4-х последних матчах чемпионата Англии. «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» (2:1), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также потерпел поражение от «Фулхэма» (0:5).

В крайнем туре против манкунианцев ничейный счет сохранялся вплоть до 72-й минуты, после чего «молотобойцы» отличились дважды благодаря точным ударам Боуэна и Кудуса.

Личные встречи

Команды уже встречались между собой в этом сезоне. 1 ноября в рамках 1/8 Кубка английской лиги «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Всего в 10-ти крайних матчах на счету «канониров» 6 побед, «молотобойцы» оказались сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.40.