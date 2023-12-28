ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Вест Хэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция лондонского дерби «Арсенал» — «Вест Хэм» в рамках 19-го тура АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Вест Хэм
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ» Габриэл Жезус«Арсенал» — «Вест Хэм». Онлайн Рафаэль ВаранВаран и еще пять игроков, которые помогут «Реалу» решить кадровые проблемы
  • 13:25
    • «Авангард» продлил контракт с форвардом Буше
    Все новости спорта
    Габриэл Жезус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Габриэл Жезус
    В заключительном матче 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    На текущий момент «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Лондонский клуб одержал 12 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 36:16. В случае победы сегодня подопечные Микеля Артеты опередят «Ливерпуль» и поднимутся на первую строчку.

    В крайнем туре «канониры» встречались как раз с «красными», сумев набрать одно очко на «Энфилде» (1:1). Лондонцы открыли счет на 4-й минуте благодаря точному удару Габриэля, а на 29-й минуте Салах установил окончательный счет.

    До этого «Арсенал» выиграл 5 из 6-ти матчей в рамках АПЛ, уступив только в единственной встрече — в 16-м туре «Астон Вилле» (0:1).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» идут на 7-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 18-ти матчах. На счету «Вест Хэма» 9 побед, 3 ничьи и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 31:30.

    У подопечных Дэвида Мойеса 3 победы в 4-х последних матчах чемпионата Англии. «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» (2:1), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также потерпел поражение от «Фулхэма» (0:5).

    В крайнем туре против манкунианцев ничейный счет сохранялся вплоть до 72-й минуты, после чего «молотобойцы» отличились дважды благодаря точным ударам Боуэна и Кудуса.

    Личные встречи

    Команды уже встречались между собой в этом сезоне. 1 ноября в рамках 1/8 Кубка английской лиги «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Всего в 10-ти крайних матчах на счету «канониров» 6 побед, «молотобойцы» оказались сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.40.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры