28 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Арсенал» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арсенал»

«Арсенал» за тур до конца первого круга занимает первую строчку АПЛ, опережая своих ближайших преследователей «Ливерпуль» и «Астон Виллу» всего на один балл.

Команда при этом также успешно выступает в Лиге чемпионов, где выиграла группу с ПСВ, «Лансом» и «Севильей», а в 1/8 финала сыграет против «Порту».

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В своем последнем матче АПЛ клуб потерял очки, но этот результат вряд ли можно назвать неудачным, поскольку ничья с «Ливерпулем» позволила ему удержаться на вершине.

Все прогнозы на АПЛ

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что форма хозяев явно небезупречна.

«Вест Хэм»

После 18-ти матчей чемпионата Англии «Вест Хэм» находится на шестой позиции, отставая на четыре очка от зоны еврокубков, и на шесть — от зоны Лиги чемпионов.

Команда при этом также неплохо выступает в Лиге Европы, где выиграла группу с «Фрайбургом», «Олимпиакосом» и «Бачка-Топола», поэтому теперь ожидает встречи с будущим соперником в 1/8 финала.

В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. В рамках Премьер-лиги подопечные Дэвида Мойеса на своем поле смогли обыграть его бывшую команду — «Манчестер Юнайтед» (2:0).

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей отличная форма, которая должна беспокоить лидера АПЛ.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Вест Хэма» оценивается в 8,50, ничья — в 5,40.

В четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,40.

Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» не проиграет за 3,30, ведь в трех из четырех последних матчей гости не уступили, и даже более того — победили.