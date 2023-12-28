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    Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?

    «Арсенал» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вест Хэм»
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    «Арсенал» лидирует в АПЛ
    28 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Арсенал» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2023 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» за тур до конца первого круга занимает первую строчку АПЛ, опережая своих ближайших преследователей «Ливерпуль» и «Астон Виллу» всего на один балл.

    Команда при этом также успешно выступает в Лиге чемпионов, где выиграла группу с ПСВ, «Лансом» и «Севильей», а в 1/8 финала сыграет против «Порту».

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Вест Хэм

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  • 1.335.709.50Бонус$9500
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    В своем последнем матче АПЛ клуб потерял очки, но этот результат вряд ли можно назвать неудачным, поскольку ничья с «Ливерпулем» позволила ему удержаться на вершине.

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что форма хозяев явно небезупречна.

    «Вест Хэм»

    После 18-ти матчей чемпионата Англии «Вест Хэм» находится на шестой позиции, отставая на четыре очка от зоны еврокубков, и на шесть — от зоны Лиги чемпионов.

    Команда при этом также неплохо выступает в Лиге Европы, где выиграла группу с «Фрайбургом», «Олимпиакосом» и «Бачка-Топола», поэтому теперь ожидает встречи с будущим соперником в 1/8 финала.

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    • В своем последнем матче АПЛ клуб одержал победу. В рамках Премьер-лиги подопечные Дэвида Мойеса на своем поле смогли обыграть его бывшую команду — «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей отличная форма, которая должна беспокоить лидера АПЛ.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Вест Хэма» оценивается в 8,50, ничья — в 5,40.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,40.

    Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» не проиграет за 3,30, ведь в трех из четырех последних матчей гости не уступили, и даже более того — победили.

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    «Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?
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