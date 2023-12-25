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    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой»

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Астон Виллу» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков в 18-ти матчах, что позволяет ему занимать текущую 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету «красных дьяволов» 9 побед, одна ничья и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 18:23.

    «Манчестер Юнайтед» проиграл 3 из 4-х последних матча во всех турнирах. Команда Эрика тен Хага за этот период смогла заработать одно очко только во встрече с «Ливерпулем» (0:0) в 17-м туре АПЛ. Также были поражения от «Борнмута» (0:3), «Вест Хэма» (0:2) и неудача в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против «Баварии» (0:1).

    В крайнем туре АПЛ против «молотобойцев» «Манчестер Юнайтед» сохранял ничейный счет до 72-й минуты, но затем пропустил дважды и потерпел восьмое поражение в сезоне (0:2).

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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» замыкает тройку лидеров АПЛ по итогам 18-ти туров. На счету бирмингемцев 12 побед, 3 ничьи и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 38:22.

    Беспроигрышная серия подопечных Унаи Эмери составляет 10 матчей во всех турнирах. За этот период «вилланы» одержали 7 побед и 3 раза сыграли вничью.

    В двух крайних матчах «Астон Вилла» заработала 4 очка. Клуб из Бирмингема одержал волевую победу над «Брентфордом» в гостях (2:1), а в 18-м туре дома ушел от поражения с «Шеффилд Юнайтед», сравняв счет на 97-й минуте (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 3:1 в Бирмингеме и 1:0 в Манчестере. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 6 побед, «Астон Вилла» оказалась сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.12.

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