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    «Манчестер Юнайтед» продолжит падение

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2,12) и прогноз на чемпионат Англии 26 декабря

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    Унаи Эмери
    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Матч пройдет в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги, начало — 23:00 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2023 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Манчестер Юнайтед»

    Команда Эрика тен Хага продолжает разочаровывать своими выступлениями в нынешнем чемпионате. Сейчас она лишь в зоне Лиге Европы, это совсем не тот результат, на который рассчитывают многочисленные болельщика клуба.

    В Лиге чемпионов команда заняла последнее место в своей группе и осталась без еврокубковой весны. В чемпионате «Манчестер Юнайтед» играет очень неровно, чередуя неплохие матчи с откровенно невзрачными.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

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    В недавней встрече против «Ливерпуля» (0:0) команде откровенно фартило, она должна была проигрывать, но смогла отстоять ничейный счет. Также стоит сказать, что состав манкунианцев постоянно испытывает недостаток футболистов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Лазарет «Манчестер Юнайтед» постоянно переполнен и Эрик тен Хааг пытается как-то выкручиваться, вводя в состав молодежь (Мейну, Меджри) или выпуская в основе заслуженных ветеранов, таких как Джонни Эванс. Но их уровень явно не для больших побед в АПЛ.

    «Астон Вилла»

    Команда Унаи Эмери ожидаемо притормозила, потеряв очки в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в последнем туре. Все-таки нельзя постоянно играть на пределе и выигрывать после таких фееричных матчей, как против «Манчестер Сити» и «Арсенала».

    Команде Унаи Эмери еще повезло в этом матче, так как она смогла сравнять счет лишь на 90+7 минуте, когда точный удар получился у итальянского полузащитника Николо Дзаньоло.

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    • Для него он стал первым в АПЛ. Пока адаптация Дзаньоло в новом для него чемпионате проходит со скрипом, по большей части он остается на лавке и изредка выходит на замены.

    Сейчас «Астон Вилла» идет пока на втором месте с 39 очками. Это отличный показатель для команды, которая не считается грандом английского футбола. Но в этом сезоне «Астон Вилла» демонстрирует, что способна ввязаться в борьбу за самые высокие места, да и с характером у нее полный порядок.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение «Манчестер Юнайтед», на его победу предлагают коэффициент 2,40. Ничья оценивается в 3,60, а победа «Астон Виллы» — 2,90.

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    На данный момент игра команды Унаи Эмери оставляет более целостное впечатление. Она на ходу, в отличной физической форме, у испанского наставника есть выбор во всех линиях.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки станет победа «Астон Виллы» с форой 0 за 2,12.

    Любители рисковать могут взять ставку на чистую победу бирмингемцев за 2,90. «Астон Вилла» точно сейчас не слабее «МЮ».

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    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
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