«Манчестер Юнайтед»
Команда Эрика тен Хага продолжает разочаровывать своими выступлениями в нынешнем чемпионате. Сейчас она лишь в зоне Лиге Европы, это совсем не тот результат, на который рассчитывают многочисленные болельщика клуба.
В Лиге чемпионов команда заняла последнее место в своей группе и осталась без еврокубковой весны. В чемпионате «Манчестер Юнайтед» играет очень неровно, чередуя неплохие матчи с откровенно невзрачными.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
В недавней встрече против «Ливерпуля» (0:0) команде откровенно фартило, она должна была проигрывать, но смогла отстоять ничейный счет. Также стоит сказать, что состав манкунианцев постоянно испытывает недостаток футболистов.
Лазарет «Манчестер Юнайтед» постоянно переполнен и Эрик тен Хааг пытается как-то выкручиваться, вводя в состав молодежь (Мейну, Меджри) или выпуская в основе заслуженных ветеранов, таких как Джонни Эванс. Но их уровень явно не для больших побед в АПЛ.
«Астон Вилла»
Команда Унаи Эмери ожидаемо притормозила, потеряв очки в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в последнем туре. Все-таки нельзя постоянно играть на пределе и выигрывать после таких фееричных матчей, как против «Манчестер Сити» и «Арсенала».
Команде Унаи Эмери еще повезло в этом матче, так как она смогла сравнять счет лишь на 90+7 минуте, когда точный удар получился у итальянского полузащитника Николо Дзаньоло.
Для него он стал первым в АПЛ. Пока адаптация Дзаньоло в новом для него чемпионате проходит со скрипом, по большей части он остается на лавке и изредка выходит на замены.
Сейчас «Астон Вилла» идет пока на втором месте с 39 очками. Это отличный показатель для команды, которая не считается грандом английского футбола. Но в этом сезоне «Астон Вилла» демонстрирует, что способна ввязаться в борьбу за самые высокие места, да и с характером у нее полный порядок.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение «Манчестер Юнайтед», на его победу предлагают коэффициент 2,40. Ничья оценивается в 3,60, а победа «Астон Виллы» — 2,90.
На данный момент игра команды Унаи Эмери оставляет более целостное впечатление. Она на ходу, в отличной физической форме, у испанского наставника есть выбор во всех линиях.
На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки станет победа «Астон Виллы» с форой 0 за 2,12.
Любители рисковать могут взять ставку на чистую победу бирмингемцев за 2,90. «Астон Вилла» точно сейчас не слабее «МЮ».