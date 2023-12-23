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    Дзаньоло: Доволен своим первым голом в АПЛ, но мы должны были победить

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Шеффилд Юнайтед
    Полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло высказался о ничейном результате с матче АПЛ с «Шеффилдом» (1:1), в котором футболист забил дебютный гол в лиге.

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    «Был очень важный матч. Мы должны были победить. Я доволен своим первым голом в Премьер-лиге, но предпочёл бы три очка. Когда я вышел на поле, команде был нужен гол. После того, как я забил, стало немного лучше. На "Вилла Парк" сложно играть. "Шеффилд Юнайтед" показал себя хорошей командой.

    Отменённый гол? VAR — это часть игры. Иногда это хорошо, иногда нет. Мы должны выиграть матч не с помощью VAR», — приводит слова Дзаньоло ВВС.

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    • Напомним, что Дзаньоло вышел на поле на 81-й минуте и забил гол на 90+7-й.

    После этого матча «Астон Вилла» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе.

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