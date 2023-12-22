Президент «Наполи» объяснил, почему готов поддержать создание Суперлиги

Президент «Наполи»подтвердил, что готов участвовать в проекте европейской

В четверг, 21 декабря, суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является мадридский «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона».

«Те, кто до сих пор правили как монополисты, не поняли, что футбол — это бизнес, и ему нужны растущие доходы.

Если я вложу сотни миллионов в участие в цирке, который раздает арахис, не приносит никакой прибыли и заставляет меня все больше и больше рисковать, игра не стоит свеч.

Решение о Суперлиге создает прецедент. Суперлига была ошибочным шагом, который, однако, привел к таким изменениям. Теперь нам нужно серьезно подумать.

Я говорил с президентом "Реала" Флорентино Пересом. И мы договорились усадить за стол переговоров несколько настоящих предпринимателей, а не просто номинальных президентов.

Потому что сегодня футболом управляют пожилые люди без масштабного видения», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.