Источник: Ван де Бек продолжит карьеру в «Айнтрахте»

Полузащитникперейдет вна правах аренды. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что в скором времени футболист пройдет медосмотр для того, чтобы перейти в немецкий клуб. Стороны уже договорились об условиях аренды.

Ожидается, что ван де Бек присоединится к «Айнтрахту» 1-го января. Аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

Напомним, что полузащитник присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года, перейдя из «Аякса». Действующий контракт ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел только 2 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.