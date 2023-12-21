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    Источник: Ван де Бек продолжит карьеру в «Айнтрахте»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перейдет в «Айнтрахт» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Донни ван де Бек
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    Донни ван де Бек

    Стало известно, что в скором времени футболист пройдет медосмотр для того, чтобы перейти в немецкий клуб. Стороны уже договорились об условиях аренды.

    Ожидается, что ван де Бек присоединится к «Айнтрахту» 1-го января. Аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

    Напомним, что полузащитник присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года, перейдя из «Аякса». Действующий контракт ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года.

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