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  • 12:16
    • Европейский суд: УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги
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    Президент французской Лиги 1 встал на сторону УЕФА

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    Президент французской Лиги 1 Венсан Лабрюн высказался по поводу решения Европейского суда о незаконном препятствовании УЕФА и ФИФА в создании проекта Суперлиги.

    Венсан Лабрюн — президент Лиги 1
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    Венсан Лабрюн — президент Лиги 1

    «Профессиональная футбольная лига безоговорочно поддерживает соревнования, организуемые УЕФА. Ничто не может заменить легитимность, авторитет и престиж еврокубков, которые организуются уже более 60 лет.

    Мы очень привязаны к принципам спортивных заслуг, которые должны определять организацию нашего вида спорта: как в контексте квалификации на еврокубки, так и в более широком смысле к принципам повышения/понижения.

    Если футбол сейчас является самым большим видом спорта в мире, то это именно потому, что он смог создать основу для простых, понятных и прозрачных соревнований. Ничто не может идти вразрез с этим неосязаемым принципом, который заключается в том, чтобы дать каждому право "мечтать" и иметь возможность достичь вершины спортивной пирамиды», — сказал Лабрюн на своей странице в соц. сетях.

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    • Ранее президент «Реала» Флорентино Перес поддержал решение Европейского суда.

    К тому же, стало известно, что клубы английской Премьер-лиги не смогут выступать в европейской Суперлиге.

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