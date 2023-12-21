Президент французской Лиги 1 встал на сторону УЕФА

Президент французской Лиги 1высказался по поводу решения Европейского суда о незаконном препятствовании УЕФА и ФИФА в создании проекта Суперлиги.

«Профессиональная футбольная лига безоговорочно поддерживает соревнования, организуемые УЕФА. Ничто не может заменить легитимность, авторитет и престиж еврокубков, которые организуются уже более 60 лет.

Мы очень привязаны к принципам спортивных заслуг, которые должны определять организацию нашего вида спорта: как в контексте квалификации на еврокубки, так и в более широком смысле к принципам повышения/понижения.

Если футбол сейчас является самым большим видом спорта в мире, то это именно потому, что он смог создать основу для простых, понятных и прозрачных соревнований. Ничто не может идти вразрез с этим неосязаемым принципом, который заключается в том, чтобы дать каждому право "мечтать" и иметь возможность достичь вершины спортивной пирамиды», — сказал Лабрюн на своей странице в соц. сетях.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес поддержал решение Европейского суда.

К тому же, стало известно, что клубы английской Премьер-лиги не смогут выступать в европейской Суперлиге.