Эрлинг Холанн — форвард «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
«Согласно новому законопроекту, у клубов АПЛ нет шансов присоединиться к Суперлиге, если они не хотят покинуть английский футбол», — сказал журналист Бен Рамсби.
В феврале 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского союза. Таким образом, решение Европейского суда не распространяются на английские команды.
Напомним, что суд признал незаконным действия ФИФА и УЕФА, которые воспрепятствовали созданию Суперлиги в 2021-м году.