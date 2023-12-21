Клубы английской Премьер-лиги не смогут принять участия в Суперлиги.

«Согласно новому законопроекту, у клубов АПЛ нет шансов присоединиться к Суперлиге, если они не хотят покинуть английский футбол», — сказал журналист Бен Рамсби.

В феврале 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского союза. Таким образом, решение Европейского суда не распространяются на английские команды.

Напомним, что суд признал незаконным действия ФИФА и УЕФА, которые воспрепятствовали созданию Суперлиги в 2021-м году.