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    Сборная России осталась в топ-40 рейтинга ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных.

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    Сборная России завершила 2023 год на 38-м месте.

    В ноябре команда Валерия Карпина провела один товарищеский матч, в котором одержала разгромную победу над сборной Кубы (8:0).

    Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины. В топ-3 также входят сборные Франции и Англии.

    Рейтинг ФИФА (версия от 21 декабря):

    1. Аргентина (1855,2 балла)
    2. Франция (1845,44)
    3. Англия (1800,05)
    4. Бельгия (1798,46)
    5. Бразилия (1784,09)
    6. Нидерланды (1745,48)
    7. Португалия (1745,06)
    8. Испания (1732,64)
    9. Италия (1718,82)
    10. Хорватия (1717,57).
    ……
    38. Россия (1498,84).

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