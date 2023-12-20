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    Канчельскис: У «Вест Хэма» нет шансов против «Ливерпуля»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Вест Хэм
    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче четвертьфинала Кубка лиги с «Вест Хэмом».

    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»
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    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»

    «Не ожидал, что "Ливерпуль" сыграет на 0:0 с "МЮ". Обычно их матчи всегда результативные. Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении "Манчестера".

    Что касается "Вест Хэма", то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как "МЮ", но так нужно проводить весь сезон. У "Вест Хэма" есть проблемы с защитой. А нулевая ничья не про "Ливерпуль", так что игра будет интересной и результативной», — цитирует Канчельскиса ODDS.RU.

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    • Матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» состоится 20-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.

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