Канчельскис: У «Вест Хэма» нет шансов против «Ливерпуля»

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче четвертьфинала Кубка лиги с

«Не ожидал, что "Ливерпуль" сыграет на 0:0 с "МЮ". Обычно их матчи всегда результативные. Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении "Манчестера".

Что касается "Вест Хэма", то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как "МЮ", но так нужно проводить весь сезон. У "Вест Хэма" есть проблемы с защитой. А нулевая ничья не про "Ливерпуль", так что игра будет интересной и результативной», — цитирует Канчельскиса ODDS.RU.

Матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» состоится 20-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.