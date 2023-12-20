20 декабря в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет против «Вест Хэма». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

«Мерсисайцы» успешно прошли несколько стадий в Кубке лиги и готов к новому испытанию. В четвертьфинале «Ливерпулю» попался «Вест Хэм» — не самый удобный соперник, но команда Юргена Клоппа в любом случае фаворит.

В 1/16 финала Кубка лиги «Ливерпуль» уверенно обыграл «Лестер» со счетом 3:1, обеспечив себе результат во 2-м тайме. Уже в 1/8 финала «мерсисайцы» в гостях одолели «Борнмут» (2:1). Команда Клоппа чуть не упустила победу, но Дарвин Нуньес на 70-й минуте забил победный гол.

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В АПЛ «Ливерпуль» продолжает вести борьбу за 1-е место, отставая от лидера лишь на один балл. У команды продолжается беспроигрышная серия в Премьер-лиге, которая насчитывает уже 10 матчей подряд.

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В последнем туре команда поделила очки с «Манчестер Юнайтед» (0:0), так и не открыв счет в матче. «Ливерпуль» буквально задавил «мерсисайцев», но так и не смог воспользовать своим преимуществом.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» также прошли не простой путь до четвертьфинала Кубка английской лиги. В предстоящем матче с «Ливерпулем» «Вест Хэм» сделает все возможное, чтобы иметь шанс пройти в полуфинал. Получится ли?

Стоит отметить, что в 1/8 финала «молотобойцы» прошли «Арсенал» (3:1). «Вест Хэм» буквально не оставил шансов «канонирам», забив в каждом тайме. Хоть «Арсенал» и владел игровым преимуществом, но «молотобойцы» использовали все свои моменты.

«Вест Хэм» в последних 9-и матчах проиграл только «Фулхэму» (0:5), 7 раз победил и однажды сыграл вничью. В последнем туре АПЛ «молотобойцы» разгромили «Вулверхэмптон» (3:0), обеспечив себе комфортное преимущество уже к 32-й минуте.

«Вест Хэм» и «Ливерпуль» встречались между собой последний раз в сентябре этого года. В рамках 6-го тура АПЛ «мерсисайцы» победили со счетом 3:1. В том матче «Ливерпуль» сделал результат во 2-м тайме, забив победный гол на 60-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль» коэффициент на победу которого равен 1.43. Успех «Вест Хэма» оценивается в 6.50, ничья — в 5.00.

«Ливерпуль» куда сильнее, но «Вест Хэм» в последнее время также хорош. Можно предположить, что одна из команд одержит минимальную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья в 1--м тайме за 2.70.

Еще один вариант ставки — Тотал 3.5 меньше за 1.70.