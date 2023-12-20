Дюков: У нас есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА

Президент РФСвысказался о решении членов исполкома не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команды в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА.

В частности есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определенное время для принятия решений.

Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Эта опция есть. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем.

Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах.

Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», — передает слова Дюкова Чемпионат.

Напомним, что российские сборные разных возрастов были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.