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    Примера. «Атлетико» сыграет дома с «Хетафе», «Барселона» примет «Альмерию», «Жирона» отправится в гости к «Бетису»

    Результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании

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    Ветеран-бомбардир Кристиан Стуани из «Жироны» — лидера Примеры
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    Ветеран-бомбардир Кристиан Стуани из «Жироны» — лидера Примеры
    Матчи 18-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 19 по 21 декабря 2023 года

    «Райо Вальекано» — «Валенсия»

    19 декабря, вторник, 21:00

    «Атлетико» Мадрид — «Хетафе»

    19 декабря, вторник, 23:30

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Гранада» — «Севилья»

    19 декабря, вторник, 23:30

    «Барселона» — «Альмерия»

    20 декабря, среда, 21:00

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    20 декабря, среда, 23:30

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    «Вильярреал» — «Сельта»

    20 декабря, среда, 23:30

    «Кадис» — «Реал Сосьедад»

    21 декабря, четверг, 21:00

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Бетис» — «Жирона»

    21 декабря, четверг, 21:00

    «Алавес» — «Реал» Мадрид

    21 декабря, четверг, 23:30

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