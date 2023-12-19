Примера. «Атлетико» сыграет дома с «Хетафе», «Барселона» примет «Альмерию», «Жирона» отправится в гости к «Бетису»

«Райо Вальекано» — «Валенсия»
19 декабря, вторник, 21:00
«Атлетико» Мадрид — «Хетафе»
19 декабря, вторник, 23:30
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«Гранада» — «Севилья»
19 декабря, вторник, 23:30
«Барселона» — «Альмерия»
20 декабря, среда, 21:00
«Атлетик» Бильбао — «Лас-Пальмас»
20 декабря, среда, 23:30
«Вильярреал» — «Сельта»
20 декабря, среда, 23:30
«Кадис» — «Реал Сосьедад»
21 декабря, четверг, 21:00
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«Бетис» — «Жирона»
21 декабря, четверг, 21:00
«Алавес» — «Реал» Мадрид
21 декабря, четверг, 23:30