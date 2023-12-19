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    Ла Лига. Как «Жирона» сохранила первое место

    Итоги 17-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Жирона» — «Алавес»
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    «Жирона» — «Алавес»
    Еще в 16-м туре «Жироне» удалось вырваться на первое место испанского чемпионата. Команда обошла в турнирной таблице таких грандов как «Реал» и «Барселона». 17-й тур для нового лидера прошел также успешно, «Жирона» отстояла первую строчку.

    Изменения в турнирной таблице

    17-й тур испанской Примеры внес кардинальные изменения в положение команд в турнирной таблице. Так на третье место вернулась «Барселона», которой удалось сместить с этой позиции «Атлетико».

    В середине турнирной таблицы местами поменялись «Хетафе» и «Лас-Пальмас», которые сейчас занимают 8 и 9 места соответственно. «Валенсия» поднялась на 10 строчку, опередив «Райо Вальекано».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На две ступеньки вверх поднялась «Осасуна» (12 место), которая обошла в турнирной таблице «Алавес» (13 место) и «Вильярреал» (14 место).

    О лидерстве «Жироны»

    «Жирона» в минувшем 17-м туре чемпионата Испании буквально уничтожила своего соперника «Алавес» (3:0). В составе победителей дубль оформил Артём Довбик, ещё один гол на счету Кристиана Португеса.

    Это уже третья победа подряд лидера Примеры, до этого «Жирона» одержала сенсационную викторию над действующим чемпионом — «Барселоной» (4:2). В выигрышную серию коллектива также входит успешная игра против «Валенсии» (2:1).

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    • «Жирона» в 17 матчах одержала 14 побед, две игры команда завершила вничью и лишь один раз проиграла. В итоге лидер испанского первенства набрал 44 очка.

    О флагманах Ла Лиги

    «Реал» продолжает погоню за «Жироной», отставая всего на 2 очка. Королевский клуб идет на втором месте с активом в 42 балла.

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    Матч 17-го тура для «галактикос» завершился крупной победой в поединке против «Вильярреала» (4:1). За «сливочных» голы забивали Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас, Лука Модрич.

    Стоит отметить, что «королевский клуб» уступил первое место «Жироне», потеряв очки в туре 16-м. «Реал» упустил победу в поединке против «Бетиса», обменявшись с соперником лишь голами (1:1).

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    • От «Жироны» и «Реала» сильно отстала «Барселона», у которой всего 35 набранных очков.

    Каталонский клуб не может выиграть во втором матче подряд. Сначала было поражение от «Жироны» (2:4), а теперь «сине-гранатовые» не смогли сломить споротивление «Валенсии» (1:1). Однако эта ничья помогла «Барсе» подняться с 4-го на 3-е место.

    «Валенсия» — «Барселона»
    globallookpress.com

    На строчку ниже опустился «Атлетико» с активом в 34 очка. «Матрасники» в минувшем туре проиграли «Атлетику» из Бильбао (0:2), который в итоге заработал 32 балла и приблизился вплотную к мадридскому клубу.

    Тур № 18

    18-й тур чемпионата Испании стартует во вторник, 19 декабря: «Райо Вальекано» примет «Валенсию»; «Гранада» сыграет дома с «Севильей», а «Хетафе» отправится в гости к «Атлетико».

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    В среду, 20 декабря в игру вступит «Барселона», которая дома сыграет против «Альмерии».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Лидеры Ла Лиги свои матчи проведут в четверг, 21 декабря: «Реал» на выезде сыграет против «Алавеса», а «Жирона» будет гостить у «Бетиса».

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