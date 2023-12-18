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    Аленичев: В некоторых парах ЛЧ победители заранее предсказуемы

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «В некоторых парах победители заранее предсказуемы. Мне лично наиболее интересны два противостояния: "Наполи" — "Барселона" и "Порту" — "Арсенал".

    С "Порту" у меня связаны прекрасные воспоминания. А в итальянско-испанской паре что в Неаполе, что в Барселоне намечаются интереснейшие матчи», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

    Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

    Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.

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    • Напомним, Аленичев в 2004 году стал победителем Лиги чемпионов в составе «Порту». В финале португальский клуб разгромил «Монако» (3:0). Аленичев вышел на замену на 60-й минуте и через 15 минут забил третий и последний гол в игре.

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