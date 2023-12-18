Аленичев: В некоторых парах ЛЧ победители заранее предсказуемы

Дмитрий Аленичев Фото: globallookpress.com
«В некоторых парах победители заранее предсказуемы. Мне лично наиболее интересны два противостояния: "Наполи" — "Барселона" и "Порту" — "Арсенал".
С "Порту" у меня связаны прекрасные воспоминания. А в итальянско-испанской паре что в Неаполе, что в Барселоне намечаются интереснейшие матчи», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».
Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.
Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.
Напомним, Аленичев в 2004 году стал победителем Лиги чемпионов в составе «Порту». В финале португальский клуб разгромил «Монако» (3:0). Аленичев вышел на замену на 60-й минуте и через 15 минут забил третий и последний гол в игре.