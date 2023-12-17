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    • Пеле стал лучшим бразильским футболистом по версии FourFourTwo, Роналдо — второй
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    Пеле стал лучшим бразильским футболистом по версии FourFourTwo, Роналдо — второй

    Футбол Сборная Бразилии Латинская Америка
    Влиятельное британское издание FourFourTwo представило свою версию лучших бразильских футболистов за всю историю.

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    На первом месте расположился «Король футбола» Пеле, большую часть своей карьеры проведший в «Сантосе». Вторую строчку занял Роналдо «Феномен», выступавший за «Реал», «Барселону», «Интер», «Милан». На третьей позиции оказался Гарринча («Ботафого»).

    Полный список десяти лучших бразильцев по версии FourFourTwo:
    • 1. Пеле (нападающий).
    • 2. Роналдо (нападающий).
    • 3. Гарринча (нападающий).
    • 4. Роналдиньо (нападающий).
    • 5. Ромарио (нападающий).
    • 6. Ривалдо (нападающий).
    • 7. Зико (полузащитник).
    • 8. Жаирзиньо (полузащитник).
    • 9. Неймар (нападающий).
    • 10. Сократес (полузащитник).
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