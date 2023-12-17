Пеле стал лучшим бразильским футболистом по версии FourFourTwo, Роналдо — второй

На первом месте расположился «Король футбола» Пеле, большую часть своей карьеры проведший в «Сантосе». Вторую строчку занял Роналдо «Феномен», выступавший за «Реал», «Барселону», «Интер», «Милан». На третьей позиции оказался Гарринча («Ботафого»).
Полный список десяти лучших бразильцев по версии FourFourTwo:
- 1. Пеле (нападающий).
- 2. Роналдо (нападающий).
- 3. Гарринча (нападающий).
- 4. Роналдиньо (нападающий).
- 5. Ромарио (нападающий).
- 6. Ривалдо (нападающий).
- 7. Зико (полузащитник).
- 8. Жаирзиньо (полузащитник).
- 9. Неймар (нападающий).
- 10. Сократес (полузащитник).