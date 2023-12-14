Петер Бош о Хаверце: Он выдающийся, незаурядный футболист

Главный тренервысказался об игре полузащитника

«Не нужно быть учёным, чтобы понимать, что Кай очень, очень талантлив. Единственное, он очень скромный парень. Был вопрос, сможет ли он вообще добиться успеха в другой стране и в топ-клубе. Но он это сделал.

Кай забил очень важный гол за "Челси" в финале Лиги чемпионов, сейчас он основной игрок "Арсенала". Хаверц — выдающийся, незаурядный футболист», — приводит слова Боша Arsenal Buzz.

Напомним, что Кай Хаверц выступал в «Байере» под руководством Боша.

В нынешнем сезоне полузащитник «Арсенала» провел 16 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал голевую передачу. В 6-и матчах Лиги чемпионов Хаверц отличился забитым голом.