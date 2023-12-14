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    Петер Бош о Хаверце: Он выдающийся, незаурядный футболист

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    Главный тренер ПСВ Петер Бош высказался об игре полузащитника «Арсенала» Кая Хаверца.

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «Не нужно быть учёным, чтобы понимать, что Кай очень, очень талантлив. Единственное, он очень скромный парень. Был вопрос, сможет ли он вообще добиться успеха в другой стране и в топ-клубе. Но он это сделал.

    Кай забил очень важный гол за "Челси" в финале Лиги чемпионов, сейчас он основной игрок "Арсенала". Хаверц — выдающийся, незаурядный футболист», — приводит слова Боша Arsenal Buzz.

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    • Напомним, что Кай Хаверц выступал в «Байере» под руководством Боша.

    В нынешнем сезоне полузащитник «Арсенала» провел 16 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал голевую передачу. В 6-и матчах Лиги чемпионов Хаверц отличился забитым голом.

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