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    Кейн о победе «Баварии»: Мы контролировали ход игры

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Перед матчем мы обсуждали то, что здесь нам надо гораздо лучше проявить себя в борьбе за мяч, проявить страсть к ней, добавить в энергичности, и, думаю, у нас это получилось.

    Мы контролировали ход игры продолжительными временными отрезками. Приятно добиться здесь победы со счетом 1:0 и уверенно финишировать в группе.

    Каково вернуться в Англию в качестве игрока "Баварии"? Это ощущается, конечно же, весьма странно. Мы довольны тем, как провели групповой этап, однако для меня это была всего лишь очередная игра, в которой я стремился помочь "Баварии" добиться победы», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

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    • По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» заняла 1-е место в своей группе с 16-ю очками в активе. Команда вышла в плей-офф турнира.

    Кейн провел за мюнхенцев 6 матчей в Лиге чемпионов, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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