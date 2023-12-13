«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

обыграла(1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в этом матче гости забили на 71-й минуте. Форвард «Баварии» Кингсли Коман получил мяч от Гарри Кейна в штрафной соперника и вогнал мяч в левый угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Манчестер Юнайтед — Бавария 0:1 Гол: 0:1 Кингсли Коман (71') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Рафаэль Варан (Кобби Майну, 80'), Гарри Магуайр (Джонни Эванс, 40'), Люк Шоу (Аарон Ван-Биссака, 46'), Скотт Мактоминей, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Ханнибал Межбри, 75'), Антони (Факундо Пельистри, 75'), Расмус Хёйлунн Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Нуссайр Мазрауи (Конрад Лаймер, 46'), Лерой Зане (Рафаэл Геррейру, 90'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 67'), Леон Горецка, Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Mathys Henri Tel, 77') Предупреждения: Антони (53'), Софьян Амрабат (61'), Леон Горецка (88')

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в группе А с 16-ю очками в копилке. «Манчестер Юнайтед» — на последней 4-й позиции (4 балла).

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» закончил свое выступление в еврокубках, а «Бавария» вышла в плей-офф ЛЧ.