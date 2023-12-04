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    Бундеслига. У «Баварии» появился шанс догнать «Байер»

    Итоги 13-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Бавария»
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    «Бавария»
    «Байер» потерял очки в 13-м туре немецкого первенства. Шансом может воспользоваться «Бавария», чтобы приблизиться к «фармацевтам» вплотную. В зоне вылета всё те же команды: «Дармштадт 98», «Майнц 05» и «Унион».

    Изменения в турнирной таблице

    Перестановки в таблице чемпионата Германии коснулись лишь четырех команд. После матчей 13 тура на две строчки вверх поднялись «Фрайбург» и «Аугсбург», клубы которые теперь занимают 8 и 9 места соответственно.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    А вот «Боруссия» из Гладбаха и «Вольфсбург» потеряли по две позиции, опустившись на 10 и 11 строчки в турнирной таблице.

    Осечка «Байера» и шанс «Баварии»

    В 13-м туре немецкой Бундеслиги очки потерял «Байер». «Фармацевты» играли на своем поле с дортмундской «Боруссией». Споперник разошлись миром со счетом 1:1.

    Счет в поединке открыли «шмели» из «Боруссии». На 5-й минуте в составе дортмундцев голом отметился Юлан Рюэрсон. «Байеру» удалось уйти от поражения лишь на 79-й минуте встрече. За «фармацевтов» взятием ворот соперника отметился Виктор Бонифасе.

    «Байер» — «Боруссия» Д
    globallookpress.com

    В итоге «Байер» потерял очки, но аккумулировал 35 очков. «Боруссия» Д в свою очередь вернулась топ-5 чемпионата, заработав 25 баллов.

    Своего шанса, чтобы вернуть первое место ожидает «Бавария». «Немецкая машина» матч 13-го тура против «Униона» не сыграла. Этот поединок перенесли на поздний срок.

    На данный момент у мюнхенского коллектива второе место в турнирной таблице и 32 набранных очка.

    Топ-5

    Третью строчку в чемпионате Германии занимает «Штутгарт». «Швабы» добились третьего выигрыша подряд в турнире. В рамках 13-го тура коллектив выиграл у «Вердера» (2:0) и набрал 30 очков.

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    • На четвертом месте турнирной таблицы расположился «Лейпциг», у которого 26 баллов в графе «набранные очки». В последней игре футболисты «Лейпцига» оказались сильнее «Хайденхайма» (2:1).

    Тур №14

    Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 8 по 10 декабря.

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    В центральном поединке 14-го тура сойдутся лидеры Бундеслиги: «Штутгарт» примет «Байер». Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Днем ранее, 9 декабря свой матч проведет «Бавария». Встреча пройдет на выезде против «Айнтрахта».

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