Кьеллини завершил карьеру: Самое волнующее приключение моей жизни«

Бывший игроки сборной Италииобъявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

«Это была самое красивое и волнующее приключение в моей жизни. Футбол, ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальную и незабываемую дорогу. Пришло время открыть для себя новые главы и встретиться с новым вызовами. Пришло время писать новые важные главы моей жизни», — написал Кьеллини.

Последним клубом в карьере центрального защитника был «Лос-Анджелес», за который он выступал с лета 2022-го. Он провел за него 45 матчей и забил 1 гол.

Кьеллини является девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», чемпионом Европы 2020 года. Он провел за туринский клуб 561 матч и забил 36 мячей. В составе сборной он отыграл 117 встреч и отметился 8 голами.