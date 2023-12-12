Месси и Роналду — в десятке претендентов на приз игроку года по версии Globe Soccer Awards

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
На приз номинированы Джуд Беллингем («Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Церемония вручения наград от Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 19 января.
Напомним, в конце октября Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».