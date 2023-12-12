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    Месси и Роналду — в десятке претендентов на приз игроку года по версии Globe Soccer Awards

    Футбол Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид Аль-Иттихад Джидда Манчестер Сити ПСЖ Наполи Ливерпуль
    Организаторы премии Globe Soccer Awards назвали финальную десятку претендентов на приз лучшему игроку 2023 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    На приз номинированы Джуд Беллингем («Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

    Церемония вручения наград от Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 19 января.

    Напомним, в конце октября Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

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