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    Эмери рассказал, за счет чего «Астон Вилла» выиграла у «Ман Сити»

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в 15-м туре АПЛ.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Мы хорошо поработали в обороне, оказывая сильный прессинг, и старались быть агрессивными.

    Когда играешь с "Манчестер Сити", нужно использовать свои моменты и стараться контролировать игру. Мы создавали моменты, но это был очень тяжелый матч.

    Мы провели фантастический матч, сейчас стоит порадоваться, но нужно сохранять баланс. Необходимо сосредоточиться на матче с "Арсеналом" в субботу. Хочу, чтобы мы были сбалансированной командой с менталитетом победителей.

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    • Знаем, где мы находимся в таблице, но за нами "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", так что будет очень тяжело.

    Но мы сосредоточены в каждом матче и стараемся быть конкурентоспособными. Прошлый матч с "Борнмутом" мы едва не проиграли. Необходимо постоянство.

    Дома мы, конечно, хороши. Нас поддерживают болельщики, это наш 12-й игрок», — приводит слова испанца BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Астон Вилла» поднялась на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити» опустился на четвертое.

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