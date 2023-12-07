Эмери рассказал, за счет чего «Астон Вилла» выиграла у «Ман Сити»

Главный тренер «Астон Виллы»прокомментировал победу над(1:0) в 15-м туре АПЛ.

«Мы хорошо поработали в обороне, оказывая сильный прессинг, и старались быть агрессивными.

Когда играешь с "Манчестер Сити", нужно использовать свои моменты и стараться контролировать игру. Мы создавали моменты, но это был очень тяжелый матч.

Мы провели фантастический матч, сейчас стоит порадоваться, но нужно сохранять баланс. Необходимо сосредоточиться на матче с "Арсеналом" в субботу. Хочу, чтобы мы были сбалансированной командой с менталитетом победителей.

Знаем, где мы находимся в таблице, но за нами "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", так что будет очень тяжело.

Но мы сосредоточены в каждом матче и стараемся быть конкурентоспособными. Прошлый матч с "Борнмутом" мы едва не проиграли. Необходимо постоянство.

Дома мы, конечно, хороши. Нас поддерживают болельщики, это наш 12-й игрок», — приводит слова испанца BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» поднялась на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити» опустился на четвертое.