«Бетис» и «Мальорка» пробились в 1/16 финала Кубка Испании

«Бетис» на выезде вырвал победу у скромного «Вильяновенсе» со счетом 2:1. На гол Исраэля Кано гости ответили точными ударами Эззалзули Абде и Борхи Иглесиаса.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Вильяновенсе — Бетис 1:2
Голы: 1:0 Isra Cano (63'), 1:1 Абде Эззальзули (89'), 1:2 Борха Иглесиас (90 + 3')
В другой игре «Мальорка» на выезде одолела «Валь Эгуэса» с результатом 3:0. Забивали Даниэль Родригес и Хавьер Льябрес, который оформил дубль.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Valle de Egues — Мальорка 0:3
Голы: 0:1 Дани Родригес (39'), 0:2 Хавьер Льябрес (57'), 0:3 Хавьер Льябрес (62')