«Бетис» и «Мальорка» пробились в 1/16 финала Кубка Испании

Завершились два матча 1/32 финала Кубка Испании с участием команд Примеры.

«Бетис» на выезде вырвал победу у скромного «Вильяновенсе» со счетом 2:1. На гол Исраэля Кано гости ответили точными ударами Эззалзули Абде и Борхи Иглесиаса.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Вильяновенсе — Бетис 1:2 Голы: 1:0 Isra Cano (63'), 1:1 Абде Эззальзули (89'), 1:2 Борха Иглесиас (90 + 3')

В другой игре «Мальорка» на выезде одолела «Валь Эгуэса» с результатом 3:0. Забивали Даниэль Родригес и Хавьер Льябрес, который оформил дубль.