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    «Бетис» и «Мальорка» пробились в 1/16 финала Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Бетис Мальорка
    Завершились два матча 1/32 финала Кубка Испании с участием команд Примеры.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    «Бетис» на выезде вырвал победу у скромного «Вильяновенсе» со счетом 2:1. На гол Исраэля Кано гости ответили точными ударами Эззалзули Абде и Борхи Иглесиаса.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Вильяновенсе — Бетис 1:2
    Голы: 1:0 Isra Cano (63'), 1:1 Абде Эззальзули (89'), 1:2 Борха Иглесиас (90 + 3')

    В другой игре «Мальорка» на выезде одолела «Валь Эгуэса» с результатом 3:0. Забивали Даниэль Родригес и Хавьер Льябрес, который оформил дубль.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Valle de Egues — Мальорка 0:3
    Голы: 0:1 Дани Родригес (39'), 0:2 Хавьер Льябрес (57'), 0:3 Хавьер Льябрес (62')
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