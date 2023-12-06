Фрэнк Лэмпард может возглавить команду из МЛС

Фрэнк Лэмпард Фото: globallookpress.com
По информации источника, руководство американского клуба стремится принять окончательное решение до конца декабря. Помимо Лэмпарда, на пост главного тренера «Шарлотт» претендует также экс-наставник «Лестера» Дин Смит.
В минувшем сезоне «Шарлотт» занял девятое место в Восточной конференции и в матче за участие в основной сетке плей-офф уступил «Нью-Йорк Ред Буллз».
Последним местом работы 45-летнего Лэмпарда был «Челси», в котором англичанин занимал пост временного менеджера с апреля по июнь.