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    Фрэнк Лэмпард может возглавить команду из МЛС

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    Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард является одним из двух кандидатов на пост главного тренера американского клуба «Шарлотт», выступающего в МЛС, сообщает The Athletic.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    По информации источника, руководство американского клуба стремится принять окончательное решение до конца декабря. Помимо Лэмпарда, на пост главного тренера «Шарлотт» претендует также экс-наставник «Лестера» Дин Смит.

    В минувшем сезоне «Шарлотт» занял девятое место в Восточной конференции и в матче за участие в основной сетке плей-офф уступил «Нью-Йорк Ред Буллз».

    Последним местом работы 45-летнего Лэмпарда был «Челси», в котором англичанин занимал пост временного менеджера с апреля по июнь.

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