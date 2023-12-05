Гендиректор «Пари НН»: Разочарование — большое количество красных карточек

Генеральный директоррассказал о главном разочаровании в нынешнем сезоне РПЛ.

«Разочарование — красные карточки. Мне почему-то кажется, что где-то мы их незаслуженно получали, где-то мы проявили себя не совсем корректно. Но по итогам 15 туров мы набрали больше всех удалений.

Мне это не нравится, и я это Юрану в лицо сказал, и команде говорю. Футбол — это всё-таки игра, и от неё нужно получать удовольствие», — сказал Мелик-Гусейнов Чемпионату.

После 17-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице (24 очка). В следующем матче подопечные Юрана сыграют 9-го декабря с «Зенитом».