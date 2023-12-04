Трансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря

Наир Тикнизян

«Локомотив», защитник, 24 года

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян уже давно привлекает внимание европейских клубов. Во время зимнего трансферного окна 24-летний оборонец также может уехать из РПЛ.

Итальянская пресса сообщает о том, что в услугах уроженца Санкт-Петербурга заинтересованы «Болонья» и «Лацио». В римском клубе уже это опровергли, однако дыма без огня ведь не бывает.

Ранее также сообщалось, что сам Тикнизян не против попробовать свои силы на более высоком уровне.

Действующий контракт Наира с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Наир Тикнизян globallookpress.com

В текущем сезоне Тикнизян провел 22 матчей за железнодорожников, забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

Наш прогноз: Тикнизян доиграет сезон в «Локомотиве» и потом уедет в Европу.

Йозуа Киммих

«Бавария», защитник, 28 лет

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих может следующим летом сменить клубную прописку.

В услугах оборонца сборной Германии уже давно заинтересована «Барселона». Каталонский клуб уже ведет определенную работу по трансферу 28-летнего уроженца Ротвайля, информирует AS.

Сообщается, что сам Киммих в разговоре с главным тренером «Барселоны» Хави сообщил, что он готов перейти в испанскую команду.

Ранее была информация, что другие варианты продолжения карьеры Киммих рассматривать не будет.

Йозуа Киммих globallookpress.com

В этом сезоне Киммих провел 17 игр за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых сделал шесть результативных передач.

Наш прогноз: Киммих перейдет в «Барселону» летом.

Квинси Промес

«Спартак», полузащитник, 31 год

Полузащитник «Спартака» Квинси может оказаться в Турции уже зимой.

По крайней мере, издание Haber сообщило, что «Фенербахче» заинтересован в услугах 31-летнего нидерландца и в ближайшее время сделает предложение московскому клубу по трансферу хавбека.

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки уже опроверг данную информацию, однако думается, что все может поменяться.

Ранее была информация, что контракт Промеса со «Спартаком» продлится до лета 2025 года.

Квинси Промес globallookpress.com

На счету Промеса 234 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.

Наш прогноз: Промес останется в «Спартаке».

Калвин Филлипс

«Манчестер Сити», полузащитник, 28 лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс с большой долей вероятности покинет команду в зимнее трансферное окно.

90min утверждает, что «горожане» готовы отпустить хавбека и будут рассматривать различные варианты его трансфера.

«Ньюкасл» планирует арендовать 28-летнего игрока сборной Англии до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. «Манчестер Сити» не против такого поворота событий.

Ранее также была информация, что в услугах уроженца Лидса заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль».

Калвин Филлипс globallookpress.com

Действующий контракт Калвина с «Сити» рассчитан до лета 2028 года.

Филлипс в текущем сезоне сыграл за «горожан» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Филлипс покинет «Манчестер Сити» уже зимой.

Алексей Миранчук

«Аталанта», полузащитник, 28 лет

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук все ближе к смене клубной прописки.

28-летний игрок центр поля сборной России не является основным футболистом команды из Бергамо, поэтому хочет покинуть итальянский коллектив.

По слухам, «Аталанта» также не против отпустить уроженца Славянска-на-Кубани, к которому есть интерес нескольких итальянских коллективов.

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Также существует вариант возвращения Миранчука в Россию. На родине его хочет видеть родной «Локомотив», а также питерский «Зенит».

Алексей Миранчук globallookpress.com

В текущем сезоне Миранчук сыграл семь матчей (215 минут), в которых не смог отметиться голевыми действиями.

Наш прогноз: Миранчук покинет «Аталанту» уже зимой.

Беньямин Шешко

«РБ Лейпциг», нападающий, 20 лет

Форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко может уже зимой перебраться в английскую Премьер-лигу.

Football Transfers сообщает о том, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему словенскому футболисту и намерен оформить его трансфер.

Нападающий входит в шорт-лист «канониров» на зимнее трансферное окно.

Ранее также была информация, что в услугах игрока сборной Словении заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Беньямин Шешко globallookpress.com

В текущем сезоне Шешко провел 17 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей.

Наш прогноз: Шешко доиграет сезон в «Лейпциге».

Дуглас Луис

«Астон Вилла», полузащитник, 25 лет

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может продолжить карьеру в другой английской команде.

Football Insider сообщает о том, что на 25-летнего игрока сборной Бразилии претендует «Манчестер Сити», в котором футболист уже выступал ранее.

До этого Фабрицио Романо сообщал о том, что в услугах хавбека также заинтересован «Арсенал», а еще раньше была информация, что «Тоттенхэм» также хочет видеть футболиста у себя.

Дуглас Луис globallookpress.com

В текущем сезоне Дуглас Луис провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Наш прогноз: Дуглас Луис пойдет на повышение и перейдет в одну из топ-команд.