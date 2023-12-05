The Sun: «Манчестер Юнайтед» предлагает € 70 млн «Милану» за Меньяна

Французский голкипер «Милана»может стать игроком. Манкунианцы готовы заплатить за него € 70 млн, сообщает The Sun.

Летом 2023 года состав «МЮ» пополнил вратарь Андре Онана из другого миланского клуба «Интера». За него было заплачено € 50,2 млн.

Руководство манкунианцев недовольно игрой камерунского вратаря и огромным количеством ошибок, оно подыскивает ему замену.

Майк Меньян стал игроком «Милана» в 2021 году перейдя из «Лилля». В этом сезоне игрок сборной Франции провел за команду 16 матчей, пропустил 20 голов и шесть раз сохранил свои ворота «сухими». Контракт Меньяна действует до лета 2026 года.