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    Радимов: РПЛ надо возвращаться на систему «весна‑осень»

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что российской Премьер-лиге надо рассмотреть возможность возвращения на систему «весна-осень».

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    «Я бы вернулся на систему "весна‑осень". Для премьер‑лиги нет никакой разницы, сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу.

    Разница есть для первой, второй и третьей лиг. Раз еврокубков нет, играя летом мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА — "Ростов".

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    • Нужно ли переносить последний тур на следующий год? Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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