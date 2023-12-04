Радимов: РПЛ надо возвращаться на систему «весна‑осень»

Бывший футболист «Зенита»считает, что российской Премьер-лиге надо рассмотреть возможность возвращения на систему «весна-осень».

«Я бы вернулся на систему "весна‑осень". Для премьер‑лиги нет никакой разницы, сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу.

Разница есть для первой, второй и третьей лиг. Раз еврокубков нет, играя летом мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА — "Ростов".

Нужно ли переносить последний тур на следующий год? Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».