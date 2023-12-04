«Динамо» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Единственный гол «бело-голубые» забили на 25-й минуте встречи. Форвард «Динамо» Константин Тюкавин удачно занял позицию у ворот соперника. Мяч прилетел к нападающему и тот отправил его в сетку ударом грудью.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Рубин 1:0
Гол: 1:0 Константин Тюкавин (25') Динамо: Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Луис Чавес, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello Рубин: Юрий Дюпин, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Александр Мартынович, Руслан Безруков, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. Предупреждение: Александр Мартынович (2')
После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (25 баллов).