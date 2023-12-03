«Краснодар» — «Оренбург»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

В матче 17-го тура РПЛна своем поле одолел— 2:1.

В конце первого тайма Эдуард Сперцян реализовал пенальти, выведя «быков» вперед.

В начале второго тайма Степан Оганесян замкнул передачу Лукаса Веру и сделал счет 1:1.

Победу «Краснодару» принес точный удар Ильязата Ахметова, который незадолго до этого вышел на замену. Голевую передачу ему отдал Хуниор Алонсо.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Оренбург 2:1 Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (45+3'), 1:1 Степан Оганесян (51'), 2:1 Ильзат Ахметов (76') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Михайло Баньяц, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Александр Кокшаров, Олакунле Олусегун, Tormena, Olaza L. Оренбург: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Максим Сидоров, Иван Башич, Степан Оганесян, Лукас Вера, Кирилл Капленко, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Предупреждения: Олакунле Олусегун (24'), Алексей Кеняйкин (45+1'), Матиас Перес (56'), Хуниор Алонсо (88')

После этой победы «Краснодар» снова вышел на первое место с 35 очками.

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«Оренбург» (14) продолжает идти в зоне стыков.