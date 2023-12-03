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    Джикия: Хочется извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда поддержать нас

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    Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение красно-белых в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Проиграли сегодня, все прекрасно понимают. Хочется извиниться прежде всего перед болельщиками, которые сегодня приехали сюда поддержать нас. Что касается результата игры, да, многое не получилось. В первом тайме не забили хорошие моменты, хорошие подходы. Затем игра перевернулась вследствие того, что пропустили второй гол в начале второго тайма. Не смогли потом выиграть.

    Я не хочу вдаваться в подробности стычки, потому что в футболе во время игры бывают разные эмоции, разные недопонимания. Не хочу это комментировать.

    Я давно восстановился и тренируюсь, и доказываю свою состоятельность. Почему не играю, если ли понимание? Потому что играют другие футболисты. Тренер предпочитает их», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

    В следующем туре «Ахмат» сыграет на своем поле с «Ростовом». «Спартак» будет принимать «Крылья Советов».

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