Джикия: Хочется извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда поддержать нас

Защитник московскогопрокомментировал поражение красно-белых в матче 17-го тура РПЛ с(1:2).

«Проиграли сегодня, все прекрасно понимают. Хочется извиниться прежде всего перед болельщиками, которые сегодня приехали сюда поддержать нас. Что касается результата игры, да, многое не получилось. В первом тайме не забили хорошие моменты, хорошие подходы. Затем игра перевернулась вследствие того, что пропустили второй гол в начале второго тайма. Не смогли потом выиграть.

Я не хочу вдаваться в подробности стычки, потому что в футболе во время игры бывают разные эмоции, разные недопонимания. Не хочу это комментировать.

Я давно восстановился и тренируюсь, и доказываю свою состоятельность. Почему не играю, если ли понимание? Потому что играют другие футболисты. Тренер предпочитает их», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

В следующем туре «Ахмат» сыграет на своем поле с «Ростовом». «Спартак» будет принимать «Крылья Советов».