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    ЦСКА благодаря голам Чалова и Мендеса победил «Ростов»

    ЦСКА — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА принимал «Ростов». Хозяева на заснеженном поле одолели соперника со счетом 2:0.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Армейцы вышли вперед уже на 4-й минуте. С пенальти отличился Федор Чалов.

    На 68-й минуте точку в этой встрече поставил Виктор Мендес.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Ростов 2:0
    Голы: 1:0 Фёдор Чалов (пенальти) (4'), 2:0 Виктор Мендес (68') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Виктор Мендес, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Khellven, Oblyakov I., Fayzullaev A. Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Данил Глебов, Алексей Миронов, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Егор Голенков (32'), Иван Комаров (83')

    ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» (20) находится на 10-й строчке.

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