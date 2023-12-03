ЦСКА — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Россиипринимал. Хозяева на заснеженном поле одолели соперника со счетом 2:0.

Армейцы вышли вперед уже на 4-й минуте. С пенальти отличился Федор Чалов.

На 68-й минуте точку в этой встрече поставил Виктор Мендес.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Ростов 2:0 Голы: 1:0 Фёдор Чалов (пенальти) (4'), 2:0 Виктор Мендес (68') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Виктор Мендес, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Khellven, Oblyakov I., Fayzullaev A. Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Данил Глебов, Алексей Миронов, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Егор Голенков (32'), Иван Комаров (83')

ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» (20) находится на 10-й строчке.