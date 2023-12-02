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    «Барселона» — «Атлетико». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико»

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    Роберт Левандовский и Ферран Торрес
    3 декабря в 23:00 по московскому времени действующий чемпион Испании «Барселона» на своем поле сыграет против мадридского «Атлетико». За ходом матча 15-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    Каталонский клуб расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко в 14-ти матчах. На счету «Барселоны» 9 побед, 4 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 27:14.

    «Барселона» впервые при тренерстве Хави вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. Это произошло после домашней победы над «Порту» в 5-м туре группового этапа (2:1). Матч был сыгран в этот вторник, а голами в составе каталонцев отметились Канселу и Феликс.

    До этого «Барселона» неудачно сыграла в гостях против «Райо Вальекано» в рамках 14-го тура Ла Лиги, довольствовавшись лишь ничьей (1:1). Ранее подопечные Хави одержали две победы подряд, обыграв «Реал Сосьедад» (1:0) и «Алавес» (2:1) соответственно.

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    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» сыграл 13 матчей в чемпионате Испании, набрав в них 31 очко. Этот результат позволяет подопечным Диего Симеоне занимать текущую третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» одержал 10 побед, один раз сыграл вничью и дважды уступил, забив 30 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

    «Атлетико», также как и «Барселона», обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Чемпионов. В предпоследнем туре, который был сыгран в середине недели, мадридцы обыграли в гостях «Фейеноорд» (3:1) и уже точно не опустятся ниже второй строчки в своем квартете.

    В 9-ти последних матчах чемпионата Испании у «Атлетико» 8 побед и только одно поражение — от «Лас-Пальмаса» на выезде (1:2). В крайнем тура Ла Лиги подопечные Диего Симеоне с минимальным счетом обыграли дома «Мальорку» (1:0). Единственный мяч на 64-й минуте забил Гризманн.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» дважды по 1:0 обыграла своего соперника. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонского клуба 5 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 3.75.

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