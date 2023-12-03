«Барселона» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал 31 очко по итогам первых четырнадцати туров. «Блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне Примеры, проиграв только одну игру. Они выиграли девять матчей и четырежды сыграли вничью. Каталонцы смогли 27 раз поразить ворота соперника и четырнадцать раз пропустили в свои.

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на четыре пункта. Несмотря на это, команда из столицы Каталонии все равно остается одной из фаворитов на победу в Примере и защиту титула.

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Также «Барселона» провела уже пять матчей в Лиге чемпионов. Подопечные Хави обменялись победами с «Шахтером» (2:1, 0:1), дважды переиграли «Порту» (1:0, 2:1) и разгромили «Антверпен» (5:0). Они досрочно вышли в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

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В последней игре команда из одноименного города на выезде сыграла вничью

с «Райо Вальекано» (1:1), а до этого в родных стенах одолела «Алавс» (2:1) и в гостях справилась с «Реалом Сосьедад» (1:0). Перед этим же было единственное поражение от «Реала» (1:2).

«Атлетико»

Мадридская команда продолжает бороться за самые высокие места в текущем сезоне испанской Примеры. Мадридцы в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 31 пункт. При этом, у «матрасников» есть игра в запасе.

Сейчас столичная команда на четыре пункта отстает от от «Реала» и «Жироны». У «Барселоны» столько же набранных пунктов. Коллектив из столицы Испании смог тридцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только двенадцать мячей.

Также «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов. Команда набрала одиннадцать очков в пяти матчах, добыв три победы и дважды сыграв вничью, и досрочно вышла в плей-офф турнира. Соперниками по группе являются «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

В последних играх подопечные Диего Симеоне в родных стенах переиграли «Мальорку» (1:0) и «Вильярреал» (3:1), а до этого на выезде проиграли «Лас-Пальмасу» (1:2). Перед этим же у команды было шесть подряд победных встреч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 2.02.

На викторию «Атлетико» дают 3.65, ничья оценена в 3.75.

Поставим на то, что команды не смогут выявить сильнейшего.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.